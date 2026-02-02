V budove ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa v sobotu 31. januára uskutočnila akcia dobrovoľného darcovstva krvi, prvá tohtoročná v tomto prostredí.
Akciu zorganizoval Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny. Cieľom aj tejto akcie bolo zabezpečiť nepretržité poskytovanie dostatočného množstva krvi pre všetkých pacientov, ktorí potrebujú transfúziu. Tentoraz prejavilo záujem darovať krv 41 darcov, no po lekárskej prehliadke ju darovalo 35 z nich. Novinkou počas tejto akcie bolo uplatnenie nových technológií, čo potešilo darcov krvi.
Išlo o nezvyčajnú, takzvanú futuristickú akciu darovania krvi, počas ktorej mali účastníci k dispozícii inovatívne okuliare pre virtuálnu realitu. V Ústave pre transfúziu krvi Vojvodiny tak spojili ľudskosť a moderné technológie s cieľom zvýšiť zásoby krvi. Pomocou virtuálnych okuliarov, ktoré spríjemnili čas darovania, bol celý proces pre darcov rýchlejší a zmysluplnejší v porovnaní s predchádzajúcimi akciami. Nevšedný zážitok z darovania krvi s okuliarmi pre zmiešanú realitu, pomocou ktorých si darcovia mohli približne desať minút užívať digitálny obsah, odporúčajú všetci darcovia aj ďalším humánnym ľuďom. Výzvy prichádzajú aj z Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny, ktorý neustále pracuje na zlepšovaní kultúry darovania krvi a motivovaní občanov k tomuto humánnemu činu. Spojenie moderných technológií a ľudskosti tak môže ísť ruka v ruke. Všetci dobrovoľní darcovia mali možnosť vyskúšať tieto okuliare a zároveň darovať krv.
V sobotu sme si zároveň pripomenuli Národný deň bez tabaku, ktorého cieľom je poukázať na škodlivé zdravotné, sociálne a ekonomické dôsledky užívania tabaku, ako aj na dôležitosť zavádzania komplexných preventívnych a kontrolných opatrení. K tomuto dňu edukačnú prednášku usporiadali v piatok 30. januára v Ekonomicko-obchodnej škole Vuka Karadžića v Starej Pazove. Prednášku zorganizoval Dom zdravia Dr. Jovana Jovanovića-Zmaja v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova a jeho účastníčkou bola aj Dr. Biljana Grubićová-Dedijerová, ktorá zdôraznila dôležitosť pripomínania si tohto dňa. Osobitný dôraz v tejto prednáške kládli na prevenciu a dôležitosť osvojenia si návykov zdravého životného štýlu v období dospievania.