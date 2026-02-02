Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancom Republiky Uzbekistan Oybekom Shakhavdinovom.
S veľvyslancom hovoril o ďalšom prehlbovaní vzťahov medzi Srbskom a Uzbekistanom. Vymenili si názory na aktuálne témy, ako aj na možnosti posilnenia politického dialógu a rozvoja hospodárskej spolupráce medzi našimi krajinami.
Dotkli sa aj výsledkov nedávnej návštevy Uzbekistanu, ako aj dohôd, ktoré boli pri tejto príležitosti dosiahnuté.
Osobitnú pozornosť venovali rozvoju spolupráce v oblasti hospodárstva, investícií a obchodu, ako aj lepšiemu prepojeniu našich spoločností a inštitúcií. Zhodli sa, že existuje významný priestor pre nové spoločné projekty a konkrétnejšie formy spolupráce v nadchádzajúcom období.