Za prítomnosti mnohých milovníkov slovenskej tradície, hostí z banátskych MOMS, ako aj predsedu Matice slovenskej v Srbsku Juraja Červenáka sa v sobotu 31. januára uskutočnila tradičná zábava Miestneho odboru Matice slovenskej v Kovačici.
Podujatie otvoril spev Ženskej speváckej skupiny Kovačičanky, ktorá pôsobí pri MOMS Kovačica pod taktovkou Martina Torňoša. Prítomných privítala predsedníčka MOMS Kovačica Anička Chalupová, po ktorej sa prihovoril aj predseda MSS Juraj Červenák. O dobrú náladu sa postarali otec a syn, obaja Jánovia Bartošovci.
Na zábave sa zúčastnili predstavitelia banátskych MOMS z Aradáča, Hajdušice, Jánošíka a Padiny, predstaviteľky Ženského spolku z Kovačice, ako aj hostia z Báčskej Palanky a Starej Pazovy.
Súčasťou podujatia býva každoročne aj ocenenie najvytrvalejšieho tanečného páru na tanečnom pódiu. Tento rok si ho zaslúžili Anna-Andrea Holíková z Kovačice a Ivica Grujić Litavský z Aradáča. Tradične bol udelený aj titul najsympatickejšej Márie a najsympatickejšieho Pavla, ktorými sa v tomto roku stali Mária Kotvášová z Padiny a Pavel Goda z Aradáča. Prítomných potešili aj hodnotné vecné ceny v tombole, do ktorej štedro prispeli početní sponzori. Všetci, ktorí prišli na zábavu v tradičnom kroji, dostali symbolický darček.