Divadelné predstavenie Kováči Miloša Nikolića v podaní SD VHV, SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova, v réžii Alexandra Baka, bolo zahrané včera večer v tamojšej divadelnej sále. Toto úspešné divadelné predstavenie je na repertoári už tri roky a milovníci divadla o neho prejavujú veľký záujem, čo platilo aj tentoraz, keď malá scéna bola primalá pre početné obecenstvo.
Pred predstavením Alexander Bako, herec a režisér SD VHV, privítal pri tejto príležitosti obecenstvo, a Zdenko Uheli, predseda SKUS hrdinu Janka Čmelíka, odovzdal Márii Chlebianovej ďakovný list za dlhoročnú ochotnícku prácu v divadle.
Týmto predstavením si pripomenuli 123. výročie pôsobenia divadelníctva v tomto prostredí. Predstavenie sa konalo v predvečer tohto jubilea, pretože na Hromnice – 2. februára roku 1903 – bolo zahrané prvé divadelné predstavenie v slovenskom jazyku Testiná do domu, spokojnosť von z domu.
Po predstavení si členovia SD VHV spolu so spolupracovníkmi a priateľmi v Klube VHV zaspomínali na toto výročie.