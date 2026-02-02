Dnes 2. februára na Hromnice v Iloku bude hosťovať Divadlo VHV – scéna z Kovačice s divadelným predstavením Nepobehuj tu nahá.
Začiatok predstavenia v Slovenskom dome v Iloku je o 19.00 hod. Vstup je voľný. Na programe vystúpia aj mladí hudobníci MS Ilok – bend Iskra.
Na sklonku minulého roka bolo zahrané ešte jedno predstavenie z Vojvodiny. Presnejšie 27. decembra na Jána sa konalo Valné zhromaždenie Matice slovenskej v Iloku spojené s príležitostným programom. Pri tej príležitosti sa predstavil aj Kultúrno‑umelecký spolok Jána Kollára zo Selenče, ktorý sa na tradičnom divadelnom podujatí ilockému publiku predstavil veselohrou Vitajte na zabíjačke.