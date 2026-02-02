Okrem prvého tenisového Grand Slam podujatia sezóny v ďalekom a v tomto období horúcom Melbourne, na ktorom triumfoval Španiel Carloz Alcaraz po finálovom víťazstve nad Novakom Đokovićom, vyvrcholilo v prvý februárový deň ešte jedno významné športové podujatie.
V nedeľu večer sa totiž novými majstrami Európy v hádzanej v mužskej konkurencii stali Dáni, ktorí vo finále výsledkom 34 : 27 zdolali Nemecko. K k titulom olympijského a svetového šampióna pridali aj európsku trofej a v rovnakom čase vlastnia všetky tri najväčšie primáty.
Už pred turnajom bolo Dánsko považované za najväčšieho favorita a túto rolu v úplnosti aj ospravedlnilo. Jediným rozdielom v porovnaní s niektorými predchádzajúcimi turnajmi bolo to, že tentoraz zaznamenali aj prehru – k v základnej fáze proti Portugalsku. Vtedy sa zdalo, že by im tento neúspech mohol skomplikovať cestu do záverečných kôl, prípadne ich z účasti v nich úplne vyradiť.
Opak bol však pravdou. Prehra s Portugalskom sa ukázala byť len výsledkom slabšieho dňa a Dáni akoby po nej ešte viac zabrali. V ďalšom priebehu turnaja dosiahli šesť presvedčivých triumfov, ktoré napokon vyústili do zisku zlatej medaily.
Vo finále triumfovali so sedemgólovým rozdielom – ten je možno aj nereálny, lebo Nemci hrali lepšie, než to konečný výsledok nasvedčuje, ale proste proti Dánsku boli bezmocní. Na turnaji dvakrát prehrali proti tejto reprezentácii, najprv v semifinálovej skupine a potom aj v stretnutí o zlato.
Vo finále bol prvý polčas príliš vyrovnaní. Tímy sa striedali s náskokom a prvý citeľnejší patril Dánsku, keď sa ujalo vedenia 10 : 7. Nemci sa dokázali vrátiť a na oddych šli s dvojgólovým mankom. Prvú časť druhého polčasu poznačili chyby v útoku na oboch stranách.
Presnejšie, brankári oboch selekcií boli výborní a zastavovali strely. Nemci sa niekoľkokrát priblížili na -1 či -2, ale viac od toho nedokázali. V závere ich koncentrácia klesla, Dáni to nemilosrdne trestali a sériou 5 : 0 stanovili konečný výsledok.
Keď všetko zhrnieme – Dánsko zaslúžene vyhralo. Ich hráč Mathias Gidsel je zvolený za MVP turnaja, brankár Nemecka Andreas Wolff je najlepším strážcom siete podujatia.
Dánsko sa tak po tretíkrát stalo majstrom Európy a ich štrnásťročné čakanie sa skončilo. Vyhrali totiž na EHF Euro v rokoch 2008 a 2012, tiež teraz v roku 2026.
Rasmus Lauge tak získal svoju druhú zlatú medailu z majstrovstiev Európy, ako posledný zo zostavy šampiónov z roku 2012.
Zaujímavo je aj to, že sa Dánsko po Švédsku (v roku 2002) stalo iba druhou hostiteľskou krajinou európskeho šampionátu mužov, ktorej sa podarilo získať trofej – a v oboch prípadoch vo finále porazené bolo práve Nemecko.
A už spomenutý Mathias Gidsel, ktorý bol vyhlásený za MVP turnaja, získal aj titul najlepšieho strelca.
Aktuálny najlepší svetový hráč podľa IHF dokonca prekonal strelecký rekord na jednom európskom šampionáte, ktorý doteraz držal Nór Sander Sagosen (ten vsietil 65 gólov v roku 2020). Gidsel zakončil turnaj so 68 gólmi a tento rekord stanovil práve vo finále. Dal o štyri góly viac ako jeho spoluhráč Simon Pytlick, druhý najlepší strelec turnaja, ktorý vo finále exceloval s ôsmimi presnými zásahmi.
Bronz získalo Chorvátsko, ktoré v zápase o tretie miesto výsledkom 34 : 33 porazilo Island.
Kde je naša hádzanárska reprezetnácia?
Pri pohľade na výkony našej reprezentácie sa opäť nevyhneme sklamaniu. V posledných rokoch akoby sme mali od hádzanárov nereálne očakávania a zároveň si nechceme priznať, že momentálne nepatríme k európskej ani svetovej elite.
Je pravda, že ani tentoraz naši nezažili žiadny výprask, dokonca v skupine prekonali finalistu Nemecko, ale v rozhodujúcich momentoch je stále vidno, že sme slabší, ako iní.
Nakoniec Srbsko vypadlo po základnej fáze a po prehre s Rakúskom a dodatočne si skomplikovalo aj cestu na šampionát sveta 2027, keďže bude musieť hrať dodatočné zápasy a pri žrebovaní play-off nebolo medzi nasadenými tímami.
Naša reprezentácia bude mať na ceste na majstrovstvá sveta v roku 2027 okrem Litvy za súpera aj silné Maďarsko. Rozhodol o tom sobotný žreb práve v Herningu, dejisku záverečných zápasoch majstrovstiev Európy.
Zápasy s Litvou odohrajú naši 18. a 22. marca, pričom v prípade postupu sú duely s Maďarskom naplánované na máj.