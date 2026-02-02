1536 – španielsky dobyvateľ (conquistador) Pedro de Mendoza založil mesto Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerta de Nuestra Seňora de Santa María de los Buenos Aires (dnešné Buenos Aires).
1644 – Juraj I. Rákoci vtrhol so svojimi oddielmi na východné Slovensko, čím sa začalo jeho povstanie proti Habsburgovcom.
1829 – narodil sa nemecký zoológ a cestovateľ Alfred Edmund Brehm, známy svojou encyklopédiou Ilustrovaný život zvierat: Všeobecná náuka o zvieracej ríši.
1849 – narodil sa vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Országh Hviezdoslav.
1875 – narodil sa pôvodom rakúsky svetoznámy huslista a hudobný skladateľ Fritz Kreisler.
1885 – v Martine založili Tatra banku, ktorá bola prvým finančným ústavom so slovenským kapitálom.
1895 – zomrel srbský spisovateľ Ljubomir Nenadović, člen Srbskej kráľovskej akadémie, jeden z prvých srbských literátov v 19. storočí s európskym vzdelaním.
1920 – mierovou zmluvou podpísanou v Tartu uznalo sovietske Rusko nezávislosť Estónska.
1921 – narodil sa v Španej Doline jazykovedec, literárny vedec, grafológ a pedagóg Jozef Mistrík, ktorý sa zaslúžil o rozvoj slovenskej štylistiky a lexikografie.
1924 – zomrel spisovateľ Aleksa Šantić. Jeho známymi básňami sú Ostajte ovđe, Emina a Veče na školju.
1986 – v Lichtenštajnskom kniežatstve ženy prvýkrát volili v parlamentných voľbách.
2019 – Ministerstvo pre starožitnosti Egypta oficiálne oznámilo, že v meste Minjá, približne 250 km južne od Káhiry, bola objavená faraónska hrobka s 50 múmiami.