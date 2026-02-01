Za nami je Australian Open. Španielsky tenista Carlos Alcaraz triumfoval na prvom tohtoročnom Grand Slam podujatí v Melbourne, keďže v nedeľu vo finále prekonal nášho hráča Novaka Đokovića výsledkom 3 : 1 na sety.
Novak triumfoval v prvom dejstve presvedčivo 6 : 2, ale Španiel rovnakým výsledkom odpovedal v druhom sete. V treťom potom Alcaraz vyhral 6 : 3 a v rozhodujúcom štvrtom bolo 7 : 5 v jeho prospech.
Tak si vybojoval prvú trofej v Austrálii a zároveň siedmy titul na turnajoch tzv. Veľkej štvorky.
Z druhej strany, Nole odohral svoje 11. finále na Australian Open. Hoci sa pokúsil, predsa sa mu nepodarilo udržať si stopercentnú bilanciu, keďže po stretnutie vo finále s Alcarazom na AO 2026, vo finále tohto turnaja ešte nikdy neprehral.
Zmenilo sa to v nedeľu a musíme uznať, že Carlos bol tentoraz lepším rivalom. Nedovolil sa zmýliť po prehre v prvom sete a to príliš presvedčivo. Ba naopak – rovnakou mierou odpovedal v druhej časti. V tej sa tiež ujal vedenia na svoje podávanie, potom Alcaraz získal game v po druhom Novakovom podávaní Španiel si vybojoval prvý break.
Ujal sa vedenia, break potvrdil v ďalšom game a pri konci setu získal ďalší. Potom už na vlastné podávanie rutinovane vyrovnal na 1 : 1 v setoch.
V tretej časti hráči získali game na vlastné podávanie, ale sa to zmenil vo piatom game. Alcaraz mal 30 : 0 a potom aj 40 : 15 na Noleho servis a v tej časti využil brejkbal a viedol 3 : 2. Ďalší a rozhodujúci break získal v deviatom game, ktorý mu zároveň priniesol aj náskok 2 : 1. V tom mal až 40 : 0, ale sa Novak v úplnosti vrátil, mal dve šance získať game, ale ich nevyužil, zatiaľ čo Alcarazovi napokon vyšiel piaty brejkbal, ktorý znamenal 6 : 3 v jeho prospech.
Posledný bol štvrtý set. V ňom mal Novak iba jednu šancu na break a to v deviatom game, ale ju nevyužil. Potom veľmi slabo odohral poslednú časť – Alcaraz prišiel po 40 : 15 na Đokovićovo podávanie a ihneď prvý mečbal aj využil. Na základe videného si titul aj zaslúžil.
Inak, rok a pol Đoković nemal príležitosť bojovať o titul na grandslame vo finálovom zápase – presnejšie od Wimbledonu 2024 vypadol zakaždým v semifinále.
Náš najlepší tenista tak aj ďalej čaká na grandslamovú trofej od roku 2023, kedy ako jediný nevyhral Wimbledon.
Ďalšiu príležitosť bude mať koncom mája a v prvej polovici júna, keď sa hrať bude Roland Garros. Predtým sú však na programe početné turnaje, tak zo sérií ATP 250 a 500, ale aj Masters 1000 podujatia v Indian Wells, Miami, Monte Carle, Madride a v Ríme.
Vo finále v sobotu prehrala Aleksandra Krunićová
Inak, vo finále Australian Open vystúpila aj naša tenistka Aleksandra Krunićová v páre s Kazaškou Annou Danilinou, ale tiež neuspela v rámci dámskej štvorhry. Vo finále v sobotu boli od nich lepšie Belgičanka Elise Mertens a Číňanka Zhang Shuai výsledkom 7 : 6, 6:4.
A kazašská tenistka Elena Rybakina vyhrala Australian Open po prvýkrát v kariére, keď v sobotu vo finále po veľkom obrate v treťom sete zdolala Bielorusku Arynu Sabalenku výsledkom 2 : 1 na sety.
Rybakina sa k druhej grandslamovej trofeji v kariére a prvej po Wimbledone 2022 dopracovala po veľkom boji so Sabalenkou, ktorá prehrala v druhom po sebe idúcom finále Australian Open.
Pri výsledku 1 : 1 na sety sa Sabalenka v poslednom dejstve ujala vedenia až 3 : 0.
Kazašská hráčka sa však nevzdala, najprv vyrovnala na 3 : 3 a potom získala aj ďalšie dva game, viedla 5 : 3. Sabalenke sa potom predsa podarilo zachrániť sa, ale iba nakrátko, lebo Rybakina v desiatom game výborne podávala, využila mečbal a triumfovala.