VK FUTOG – VK KULPÍN 3 : 0

(25 : 23, 25 : 20, 25 : 17)

Posledná marcová sobota bola pre volejbalistov Kulpína, ktorí hrajú v Prvej B lige Srbska, nie najšťastnejším dňom. Vo Futogu zápas skončili bez jedného vyhratého setu.

Kulpínčania niekoľko týždňov už majú ťažkosti so zraneniami a chorobami niekoľkých dominantných hráčov tímu. Duško Babić si pred tromi týždňami zranil ruku, a tak ešte dva-tri týždne nebude môcť trénovať, a Aleksa Grubešić si na tréningu poranil členok, takže on do konca sezóny nebude môcť hrať. To je pre tím VK Kulpín veľký problém, lebo sú to dvaja najvyšší a veľmi dobrí a skúsení hráči. Problém je aj v tom, že do konca júla klub nemôže registrovať nových hráčov, takže ich museli vystriedať prijímači servisu Žarko Petrović a Nemanja Petrović, ale títo hráči nie sú strední blokátori, hoci sa maximálne snažili.

VK KULPÍN: Boris Relota, Daniel Peťkovský, Martin Lekár, Nemanja a Rade Petrovićovci, Vuk Barišić, Žarko Babić, Darko Ćirić, Nikola Emer, Svetislav Nedeljković, Petar Salatić a Aleksej Bojkov.

Prvý set Kulpínčania zahrali veľmi dobre, aby pri výsledku 23 : 21 urobili zopár chýb a set prehrali. Potom akoby psychicky upadli a súper, ktorý dovtedy bol v hre podradený, sa vrátil naplno do hry. Kulpínčania robili viac a viac chýb a domáci hrali čoraz lepšie a na konci zaslúžene zvíťazili. Tréner prvého tímu Kulpína do hry zapojil všetkých hráčov. Pre Kulpín toto bol zápas bez väčšieho výsledkového významu. Pre VK Kulpín to bol deň, keď sa im nič nedarilo.

Kulpínčania v nasledujúcom kole uhostia tím VK Loznica.