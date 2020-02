Deti sa vychovávajú s láskou

Neraz sme mali príležitosť počuť: moje dieťa je také a také, a to susedovo hentaké! Moje dieťa je nadmieru úspešné, takmer – geniálne! Žeby?

Konečným rodičovským cieľom je umožniť deťom žiť bez nás. Či nie? Práve preto by sme mali byť schopní ich správne vychovávať. Deti sa predovšetkým vychovávajú s láskou, dobrotou, trpezlivosťou a vlastným príkladom. Jednoznačne najskôr treba začať vzorným manželstvom, pretože od neho závisí aj výchova detí. Súčasnému manželstvu hrozí sebectvo, pýcha, neochota, nenávisť. A upachtená moderná civilizácia podporuje predovšetkým egoizmus.

Od narodenia dieťaťa je pre rodičov najdôležitejšou úlohou pomôcť deťom osvojiť si hygienu, hru, oddych, stravovanie, empatiu atď. V tomto veku je veľa priestoru a je veľa chýb, ktoré sme urobili práve my rodičia. Spontánnosť, to je to, čo mnohým chýba. Moderný človek nie je spontánny, je naprogramovaný. Ponáhľame sa, nie sme si istí, usilujeme sa o autenticitu, najmä mladých rodičov s ich prvým dieťaťom. Keď nastane prvý problém, rodičia to prežívajú ako vlastnú tragédiu. Tu je v podstate chyba. A čo robíme? Tvrdo sa pripravujeme na rozhovory, primerané rodinné hádky. Nemáme priority, deti ich ťažko robia, ťažko organizujú svoj čas a je to jedna z najlepších tém, ktorá sa stáva problémom s motiváciou. Kompatibilita nám je v rodine nevyhnutne potrebná. Predstavte si dospievajúce dieťa v puberte a jeho otec mu zakázal ísť von, kým jeho matka mu povolila, alebo opačne, je to jedno. Súlad rodičov je veľmi dôležitý. Ak pošleme dieťaťu jednu a druhú správu, dieťa sa obráti na zhovievavého rodiča, ale ten istý zhovievavý rodič, žiaľ, v neskoršom veku dieťaťa bude odmietnutý.

Je nevyhnutné obnoviť dôstojnosť pre rodinu ako komunitu, v ktorej sú úlohy správne rozdelené. Musíme splnomocniť deti, musíme ich naučiť starať sa o seba a správne uvažovať. Potrebujeme priniesť našej rodine dôstojnosť, aby sa naše dieťa vrátilo po náročnom dni domov s vedomím, že tu nájde útočisko, že nebude od nás, svojich rodičov, nepravdivo kritizované, vysmiate, ponížené, odmietnuté, odhodené.

Aspoň občas je dobre stretávať sa s ľuďmi lepšími od nás. Všimnúť si rozdiely, poučiť sa. Musíme urobiť len málo vecí správne a nerobiť príliš veľa vecí zle.

Hádam najdôležitejšia vec je zdravá rodinná – autorita.

Autorita, ktorá nepotláča slobodu detí. Zdravá autorita pomáha deťom vyvíjať sa správne. Autorita sa však nezíska narodením. Iba osobným príkladom sa dobýja. Deti sa predovšetkým vychovávajú s láskou, dobrotou, trpezlivosťou a vlastným príkladom.

Vybudovanie reputácie trvá 20 rokov a jeho zničenie často len 5 minút.

Ak je pravda, že deti sú zrkadlom svojich rodičov (a sú), sme veľmi krásni, inteligentní, dobrí a najmúdrejší ľudia, nie?

Prajem pekný týždeň vám a nám všetkým. A ďakujem, že ste!