Naše šiky-miky a (zlo)zvyky

Naozaj sme na Dobro už zabudli?

Najčastejšie sme si utvorili veľmi mylný obraz o našom každodennom okolí, v ktorom sa pohybujeme, v ktorom pracujeme, o kolegoch, o samotnom svete.

Ako prekonať všeľudské bariéry?

Skúsme viac hľadať, byť zvedaví, klásť si otázky o našom okolí, tiež o samom sebe. A treba jednoznačne lepšie spoznať kolegov – je v nás dobrý Človek. Dobrý neznamená aj múdry. O inteligenciu nejde, tú pravdepodobne máme. Inteligencia je vrodená, múdrosť sa však musí poriadne skúmať, brúsiť, pracovať na nej, na vzdelávaní, porozumení, tolerancii tiež. Tak poďme do toho.

Treba vedieť a chcieť hovoriť.

Bojíte sa o svoje ohrozenie zdravia, čo? Nechce sa mi veriť, že sa toľko trápite o zdravie svojich kolegov. Každý z nás musí na tom pracovať. Nie je to jednoduché, pokiaľ žijeme, chodíme do roboty, hýrime, čo nás po tom. Nie? Čo nám súčasná doba ponúka, žijeme v ustavičnom strese a nestaráme sa o svoju dušu – musíme pre svoje zdravie aj niečo urobiť. Samozrejme, skôr než pochytia ťažkosti. Keby ľudia zaobchádzali s vlastným telom tak ako napríklad so svojou peňaženkou, teda dôsledne dbali na to, čo im robí dobre a čo škodí zdraviu, nemali by toľko problémov.

Pokiaľ si to číta niekto, kto si tyká s chorobou, ťažko sa dostane z toho. Vyzdravieť sa môže, len to musíme naozaj chcieť a tvrdo na tom pracovať. Naozaj, nielen naoko. Komu sa to malo dostať, tomu sa to dostalo, a komu to nedáva zmysel, nech v pokoji sedí pred ružovou televíznou obrazovkou, možno je tam príspevok o dákej obľúbenej „celebrite“, mexických seriáloch, v ktorých sa dozvie, kto komu, kedy, za akých okolností a z akých dôvodov nalapal susedku, manželku, sestru či mamku – veď čo nás po zdraví… Či?

Dnešný uponáhľaný, zdynamizovaný, zadychčaný a krkolomný spôsob života nám nedáva mnoho času a tie pravé príležitosti na zamyslenie. O inteligenciu nejde, tú zaiste máme. Veď kto sa na ňu sťažoval? Inteligencia je vrodená, na múdrosti a vzdelanosti však musíme tvrdo pracovať. Tak vstávajme, poďme do toho.

Nemôžeme dobre spolupracovať so zlými ľuďmi.

Cena je to, čo platíme. Hodnota je to, čo získame!

Pekný týždeň vám a nám, ľudia! A ďakujem, že ste!

Význam slova „šiky-miky” v Slovníku slovenského jazyka šiky-miky cit. označuje rýchly, obratný pohyb, rýchle, obratné pohyby: Tento nehanebný uzlík prstov sa šiky-miky skĺzol za odstávajúci šos. (Jes-á) Hrá mi duša, šiky-miky. (Jes.);

pren. spodst. všelijaké veci, všeličo: [Panie] skúmajú a rozťahujú paletoty, mentieky, tuniky a bohzná ešte aké šiky-miky. (Lask.)