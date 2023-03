V Knižnici Michala Babinku v Kysáči bola v piatok 3. marca dielňa háčkovania pre deti. Viedla ich Želmíra Privizerová, všestranná osoba, ktorá vlastné vedomosti nechce držať v tajnosti, ale chce prenášať aj na mladšie generácie.

Prítomným sa najprv prihovorila knihovníčka Dragana Surová, ktorá sa tiež zapojila do háčkovania. Šikovné ruky detí sa snažili pliesť to, čo sa im najviac páči. Vedúca dielne nám prezradila, že je toto len úvod a že plánujú aj naďalej organizovať takéto dielne, lebo sa po prvýkrát nemôžu všetko naučiť. „Teraz sa zaoberám háčkovaním a zhotovujem aj iné ručné práce. Priniesla som im ukázať materiály, aby videli, čo sa kedysi mohlo háčkovať: obrusy, záclony, odev. Vysvetlila som im, že si aj sebe môžu niečo zhotoviť, určité praktické vecičky, ako i hračky. A všetci boli zvedaví, kedy sa budeme učiť háčkovať hračky. No k tomu musíme prísť postupne. Najprv sa musia naučiť základy. Na dielňu som priniesla od tých najtenších materiálov: hodvábnych, bavlnených až po vlny rôznej hrúbky, tiež bambusový materiál, z ktorého sa na iný spôsob vyrába. Deti pocítili rozdiel medzi týmito látkami a tiež čo sa všetko môže zhotoviť z nich,“ povedala Privizerová.

Anna Legíňová