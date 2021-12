1691 – Zomrel chemik a fyzik Robert Boyle.

1847 – Zomrel srbský spisovateľ Sima Milutinović Sarajlija, predchodca srbských romantikov.

1865 – Narodil sa v indickom Bombaji anglický spisovateľ, novinár a básnik Rudyard Kilpling, prvý britský nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1907). Jeho najznámejšími dielami sú Kniha džunglí, Kapitán je odvážny, Kim, Len príbehy a iné.







1874 – Narodil sa v Martine právnik, spisovateľ a básnik Janko Jesenský.

1890 – Cisár František Jozef otvoril prvý pevný most cez Dunaj v Bratislave, známy pod rôznymi menami Most cisára Františka Jozefa, Štefánikov most, Most Červenej armády, Starý most. V súčasnosti je zatvorený.

1906 – Perzský šach Muzaffaruddín podpísal v Teheráne ústavu, čím sa Irán stal konštitučnou monarchiou.

1916 – V Budapešti sa konala korunovácia posledného uhorského kráľa Karola IV. a jeho manželky Zity Bourbonskej-Parmskej.

1916 – Zavraždený bol ruský mních, mystik, prorok Grigorij Jefimovič Rasputin, ktorý bol dôverníkom ruskej cárovnej Alexandry.