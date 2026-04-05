Vôňa medu, jemne zdobené detaily a svieže farebné odtiene, ktoré pripomínajú prichádzajúcu jar. Aj tak môže vyzerať Veľká noc – nielen na sviatočnom stole, ale aj v podobe medovníkov. Potvrdzuje to aj príbeh Daniely Popinovej z Pivnice, ktorá sa výrobe a zdobeniu medovníkov venuje už niekoľko rokov a postupne z koníčka vytvorila činnosť, ktorá prináša radosť nielen jej, ale aj mnohým ďalším.
Už od detstva ju lákalo zdobiť koláče, najmä medovníky. Spočiatku išlo o jednoduché vzory, no túžba tvoriť niečo výnimočné ju neopustila. Skutočný impulz prišiel v roku 2022, keď chcela pre svojho syna Alekseja pripraviť na narodeniny niečo špeciálne. Rozhodla sa absolvovať kurz zdobenia medovníkov.
„V podstate som už mala základy, no na kurze som si ich upevnila a naučila som sa veľa praktických vecí,“ spomína.
Najprv piekla najmä pre rodinu a blízkych. Postupne však pribúdali skúsenosti aj odvaha ukázať svoju tvorbu širšiemu publiku. Zlom nastal v momente, keď svoje medovníky začala prezentovať na sociálnych sieťach.
Dnes jej medovníky putujú nielen po Srbsku, ale aj do zahraničia – na Slovensko, do Nemecka, Rakúska, Holandska, Slovinska či Bosny a Hercegoviny. Najčastejšie slúžia ako originálny darček, ktorý poteší nielen chuťou, ale aj vzhľadom.
Hoci najväčší záujem je tradične o vianočné medovníky, čoraz viac si svoje miesto získavajú aj tie veľkonočné. Daniela pracuje s typickými jarnými a sviatočnými motívmi – kuriatkami, vajíčkami, zajačikmi, kvetmi či motýľmi. Všetko ladí do jemnej symbiózy farieb, ktorá podčiarkuje sviatočnú atmosféru.
Niektorí zákazníci si dokonca presne určia motívy, aké chcú mať na medovníkoch.
Každý kus je originál. Daniela nepoužíva projektor, všetko vytvára ručne.
„Každý jeden medovník je autentický a špeciálny,“ hovorí.
Okrem klasických medovníkov vyrába aj ozdoby na torty – takzvané toppery, ktoré dodávajú sladkým výtvorom osobitý charakter.
Za každým medovníkom je však aj čas a trpezlivosť. Cesto musí po zamiesení odpočívať 24 hodín, po upečení a vychladnutí nasleduje zdobenie, ktoré si často vyžaduje viacero krokov. Jednotlivé vrstvy polevy musia postupne schnúť, aby výsledok pôsobil dokonale. Dôležitá je aj správna konzistencia polevy, ktorá býva viacfarebná a dopĺňaná jedlými fixkami či gélmi.
Základom však ostáva recept, ktorý má pre Danielu osobitnú hodnotu. „Prvý recept som dostala od mojej mamy. Aj keď som sa na kurze naučila nové veci, najviac mi vyhovuje práve ten mamin,“ prezrádza. Podľa nej musia byť medovníky nielen chutné, ale aj voňavé – tak, aby sa ich aróma rozvinula hneď po otvorení krabičky.
Popri tejto tvorivej činnosti je Daniela aj mamou dvoch malých synov – Alekseja a Pavleho. V každodennom kolotoči jej pomáha manžel Marko a rodinní príbuzní. Aj vďaka ich podpore dokáže skĺbiť rodinný život s tým, čo ju napĺňa.
A práve v tom je čaro jej medovníkov. Nie sú len sladkosťou. Sú výsledkom trpezlivosti, lásky a radosti z tvorby – a možno aj malým kúskom sviatočnej atmosféry, ktorý si človek môže odniesť domov.