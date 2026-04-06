Správa dopravnej polície bude od 13. do 19. apríla konať medzinárodnú akciu zosilnenej kontroly rýchlosti na cestách po celom Srbsku – uvádza sa vo vyhlásení Ministerstva vnútorných vecí Srbska.
Ako bolo uvedené, občania môžu aj naďalej navrhovať lokality na kontrolu rýchlosti – podnety sa posielajú na e-mailovú adresu usp@mup.gov.rs.
Do akcie budú nasadené všetky dostupné zariadenia, ako sú ručné radary, video dozor, „stíhacie“ vozidlá (presretači) a meranie priemernej rýchlosti na diaľniciach.
V stredu 15. apríla sa v celej Európe uskutoční tzv. Speed Marathon – 24 hodín nepretržitej kontroly rýchlosti na najdôležitejších cestných smeroch.
Pripomíname, že rýchlosť je aj naďalej suverénne najčastejšou príčinou najťažších dopravných nehôd, dodáva sa vo vyhlásení. Z ministerstva zároveň apelujú na vodičov, aby dodržiavali rýchlostné ohraničenia a týmto spôsobom chránili život.