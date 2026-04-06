Toto populárne a masové podujatie Spolku vinohradníkov a vinárov Kulpína sa uskutočnilo aj tohto roku. V poradí 18. Veľkú noc v Kulpíne usporiadali včera vo Veľkonočnú nedeľu. Tradičnú súťaž výrobcov vína a domácich klobás sa aj tohto roku v Poľovníckom dome Poľovníckeho spolku Fazan Kulpín.
Tohtoročná súťaž bola bohatá na účasť, či už šlo o vína, alebo klobásy. V súťažnej časti podujatia Spolok vinohradníkov a vinárov prijal až 126 vzoriek vína z domova i zo zahraničia. A to: 68 vzoriek bieleho vína, 32 vzorky červeného vína a 26 vzoriek rosé (ružového) vína. Pokiaľ ide o suché klobásy, v súťažnej časti ich bolo až 96.
Vyvrcholenie podujatia Veľká noc v Kulpíne sa uskutočnilo včera od 17. 00 hodiny. Prítomných privítal v mene spolku vinárov Michal Dovičin. V kultúrnej časti podujatia vystúpili členovia KUS Zvolen a to mužská a ženská spevácka skupina pod vedením a za hudobného sprievodu Ondreja Maglovského. Pre mužskú spevácku skupinu to bolo prvé verejné vystúpenie.
Nasledovalo udeľovanie odmien v podobe diplomov a pohárov najúspešnejším výrobcom vína a klobás podľa hodnotenia troch komisií.
Pre biele víno udelili 10 zlatých ocenení, pre červené až 13 zlatých a pre rosé 7 zlatých ocenení.
Zo Spolku vinárov a vinohradníkov Kupína najvyššie zlaté ocenenie dostala Vináreň Prijatelji, ktorá bola ocenená najväčším počtom bodov. Pokiaľ ide o klobásy víťazom sa stal Petar Aleksić z Ravneho Sela a osobitnú Cenu Vladislava Kuštru-Kukyho získal Miroslav Kováč-Varga z Báčskeho Petrovca.
Po udelení ocenení nasledovala koštovka súťažných vzoriek vína a klobás. Návštevnosť podujatia bola masová a o dobrú náladu sa postarali Ján Zelenák a Ján Andrášik.