Z iniciatívy predsedníčky Pokrajinskej vlády Maje Gojkovićovej bude v Novom Sade založené Múzeum módy a kostýmov.
Ide o prvé múzeum v našej krajine, ale aj v regióne, ktoré je venované móde, čím sa Srbsko zaradilo medzi štáty, ktoré módu považujú za formu umenia, uvádza sa v oznámení.
Činnosť múzea bude predstavovať epicentrum domácej módy a dizajnu, miesto prezentácie domácich aj zahraničných módnych tvorcov, organizovania workshopov a diskusií o postavení módy v Srbsku, s potenciálom prispieť k celkovej ekonomike.
Múzeum módy a kostýmov bude súčasťou Divadelného múzea Vojvodiny až do jeho osamostatnenia.
Pokrajinská vláda a mesto Nový Sad prijali rozhodnutie o priestore, v ktorom bude sídlo múzea, a v nasledujúcom období bude prijaté rozhodnutie o prvom riaditeľovi a odbornej rade tejto inštitúcie.