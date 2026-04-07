Spoločnosť Infraštruktúra železníc Srbska oznámila, že železničné stanice na rýchlotrati Nový Sad – Subotica sa prispôsobujú novým európskym štandardom, a poprela, že by niektoré staničné objekty boli nebezpečné.
Uvádzajú, že cestujúci môžu bezpečne a spoľahlivo cestovať vlakmi rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu medzi týmito dvoma mestami.
„Inšpekcia Ministerstva stavebníctva, dopravy a infraštruktúry nariadila kontrolu všetkých objektov na úseku Nový Sad – Subotica a skúšky boli vykonané na základe nových štandardov. Záverom je, že na všetkých objektoch je potrebné vykonať dodatočné spevnenie, aby spĺňali kritériá nových štandardov. Nejde teda o objekty na železničných staniciach, ktoré boli nedávno zrekonštruované a sú teraz nebezpečné, ale o povinnosť prispôsobiť sa novým, prísnejším európskym štandardom a predpisom, ktoré staršie objekty v určitej miere a na niektorých miestach už nespĺňajú,“ uvádza sa v oznámení.