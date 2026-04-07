Premiér Srbska Đuro Macut v programe RTVS uviedol, že veľkým výsledkom prvého roka pôsobenia vlády Srbska je stabilizácia politického aj spoločenského života. Podľa jeho hodnotenia v Srbsku chýba ochota hľadať konsenzus.
„Dúfam, že pri rokovaniach s prezidentom republiky bude dosiahnutý konsenzus o tom, čo je pre Srbsko v tomto okamihu najlepšie, a možno potom nastúpi aj tá katarzia,“ povedal Macut. Ako zdôraznil, veľmi ho mrzí, že sa niektoré opozičné strany nechcú zúčastniť na rozhovoroch, a zdôraznil, že je to kľúčové.
Čo sa týka svetovej krízy, premiér uviedol, že štát je dobre organizovaný a že sú zabezpečené všetky rezervy, od potravín po energetiku.
„Existuje Rada pre národnú bezpečnosť, ale existuje aj systém štátnych, respektíve rozpočtových rezerv, ktorý je úplne funkčný. Prezident republiky ma požiadal, aby som sa absolútne sústredil na túto oblasť a aby sme sa pokúsili mať pod kontrolou všetko, o čom teraz hovoríte. Potravín je dosť a všeobecne všetkého je v Srbsku dostatok,“ povedal Macut a dodal, že všetky rezervy, od potravín po energetiku, sú úplne zabezpečené.