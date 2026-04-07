Svetový deň zdravia sa každoročne oslavuje 7. apríla na celom svete s cieľom zvýšiť povedomie o najdôležitejších zdravotných výzvach, poukázať na význam prevencie a zdravého životného štýlu a motivovať jednotlivcov, komunity a inštitúcie k spoločnému úsiliu o zlepšenie zdravia.
Tohtoročný Svetový deň zdravia sa nesie pod heslom Spoločne za zdravie a zdôrazňuje úspechy modernej vedy a význam výskumu pre zlepšenie zdravia obyvateľstva, najmä prostredníctvom uplatňovania vedeckých dôkazov pri tvorbe intervencií a preventívnych programov založených na dôkazoch, uvádza sa na webovej stránke Inštitútu verejného zdravia Dr. Milana Jovanovića Batuta.
V oblasti verejného zdravia majú osobitný význam výskumy správania súvisiaceho so zdravím, ktoré umožňujú získavať informácie o vedomostiach, postojoch a správaní v súvislosti so zdravím a identifikovať negatívne vzorce správania a rizikové faktory pre zdravie v rôznych populačných skupinách.
