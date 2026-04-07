Aprílovú výstavu v Galérii Miry Brtkovej, ktorá pôsobí pri Stredisku pre kultúru Stará Pazova, venovali grafikám a španielskym majstrom. Milovníci výtvarného umenia si do 30. apríla môžu pozrieť raritné diela – grafiky svetoznámych španielskych majstrov Pabla Picassa, Juana Miróa a Salvadora Dalího.
Výstava sa aj v Starej Pazove koná v spolupráci so Stredoeurópskym kultúrnym centrom z Nového Sadu. Expozícia pozostáva z 30 diel, pričom v Galérii Miry Brtkovej je pre menší priestor vystavených 19 grafík.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo včera večer. Po úvodných slovách akademického maliara Marjana Karavlu, odborného spolupracovníka pre výtvarné umenie v Stredisku pre kultúru Stará Pazova, výstavu otvoril a viac sa o nej zmienil Mihajlo Nestorović zo Stredoeurópskeho kultúrneho centra, ktorý je aj producentom výstavy.
Výstava má putovný charakter, zatiaľ cestuje po vojvodinských mestách a neskôr si ju budú môcť pozrieť aj v ostatných častiach Srbska. Ako podotkol Nestorović, diela zahrnuté do výstavy sú súčasťou tvorby týchto troch výnimočných majstrov a sú určené predovšetkým mladým ľuďom a tým, ktorí prichádzajú do kontaktu s prácami týchto velikánov prvýkrát, aby ich neskoršie mohli spoznať aj v iných galériách a povedať, že mali možnosť vidieť diela týchto španielskych majstrov aj v Starej Pazove.
Všetky litografie sú zo súkromných zbierok, prevažne z Francúzska. Všetky tlače sú pôvodné, zdôraznil Nestorović a vyjadril nádej, že aj publikum v Starej Pazove príde do konca mesiaca na výstavu, aby sa zoznámilo s dielami a štýlom týchto troch svetoznámych majstrov.