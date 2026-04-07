Prišla jar a Bici Ćoše tradične začína svoju jarnú školu opravy a údržby bicyklov. Vo štvrtok 9. apríla od 18. do 20. hodiny sa s podporou Nadácie Heinricha Bella v dielni Prax makerspace v rámci Kultúrneho centra Magacin na Kraljevića Marka č. 4 uskutoční bezplatný workshop opravy bicyklov. Hostiteľmi sú KC Magacin, Karkatag kolektiv a Združenie Ulice za cyklistov.
Na prvom workshope sa budú venovať základnej kontrole bicyklov na začiatku jarnej sezóny a diagnostike porúch a následne ich čaká ďalších 7 workshopov.
Na workshope sa budú opravovať a darovať bicykle, ktoré budú neskôr využívané v rámci kultúrneho centra Magacin ako dopravný prostriedok, čím chce Združenie Ulice za cyklistov ako stály užívateľ priestorov KC Magacin podporiť udržateľný a zdravý spôsob cestovania z domu do práce.
Pri tejto príležitosti vyzývajú občanov, aby im poslali fotografie bicyklov, ktoré už nepotrebujú a chcú darovať, aby ich v prípade potreby odviezli a recyklovali na „komunálne“ bicykle pre potreby kultúrneho centra Magacin. Zároveň by tieto bicykle slúžili aj na to, aby si účastníci kurzu mohli na nich precvičovať opravu bicyklov, ak by na workshop neprišli s vlastným bicyklom.