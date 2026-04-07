1348 – rímsko-nemecký cisár a český kráľ Karol IV. založil v Prahe Univerzitu Karlovu. Mala štyri fakulty: filozofickú, teologickú, právnickú a lekársku. Bola to prvá univerzita v centrálnej Európe.
1858 – narodil sa Ðorđe Stanojević, srbský fyzik, profesor na Veľkej škole, rektor Belehradskej univerzity, ktorý sa najviac zaslúžil o skorú elektrifikáciu Srbska. Zaslúžilý je aj za vybudovanie prvých vodných elektrární v Srbsku.
1910 – z iniciatívy srbského vedca Jovana Cvijića bola v Belehrade založená Srbská geografická spoločnosť.
1915 – narodila sa Billie Holiday, americká džezová speváčka.
1929 – Rádio Belehrad prvýkrát odvysielalo športový zápas v Juhoslávii. Reportér Rade Stoilović odvysielal druhý polčas zápasu medzi belehradskými futbalovými tímami BSK a Juhosláviou.
1939 – narodil sa Francis Ford Coppola, americký filmový režisér, producent a scenárista. Získal 5 Oscarov. Medzi jeho najúspešnejšie filmové diela patria trilógia Krstný otec a film Apocalypse Now.
1943 – zomrel srbský spisovateľ a diplomat Jovan Dučić, člen Srbskej kráľovskej akadémie.
1963 – bola prijatá ústava, ktorou sa názov Federatívna ľudová republika Juhoslávia zmenil na Socialistická federatívna republika Juhoslávia a Josip Broz bol vyhlásený za doživotného šéfa štátu.
2001 – štart kozmickej sondy 2001 Mars Odyssey určenej na prieskum planéty Mars.
2014 – predstavitelia miest regiónu Donbas na východe Ukrajiny prijali rezolúciu, ktorou vyhlásili Doneckú ľudovú republiku.