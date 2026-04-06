Pre dolnozemských Slovákov – vo Vojvodine, v Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku či v Rumunsku – Veľká noc nie je len najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ale aj živým svedectvom ich pretrvávania a identity.
Historicky bol pôst časom stíšenia. Na rozdiel od súčasného Slovenska, kde sa v mestách tradície mierne vytrácajú, na Dolnej zemi si slovenská menšina prísne stráži predveľkonočné obdobie. Na rozdiel od Slovenska si slovenské prostredia na Dolnej zemi zachovávajú archaickú duchovnú čistotu.
Vrcholom stíšenia je Veľký piatok – deň najprísnejšieho pôstu a ticha. V evanjelických dedinách Vojvodiny i u maďarských Slovákov sa kostoly zaplnia veriacimi v tmavých odevoch. V kostoloch znejú pašie a clivé piesne, ktoré si naši predkovia priniesli z materskej krajiny pred takmer tromi storočiami, kde si pripomínajú umučenie Krista.
Slováci v Chorvátsku oslavujú Veľkú noc ako kombináciu tradičných slovenských zvykov a miestnych chorvátskych tradícií.
Slováci v Rumunsku si zachovali pravdepodobne najarchaickejšie slovenské zvyky. Na Zelený štvrtok „zväzujú zvony“ (utíchnu) a namiesto nich chlapci behajú po dedine s drevenými rapkáčmi, ktorých zvuk sa rozlieha celým údolím, až kým na Bielu sobotu zvony opäť „neodletia z Ríma.
Bulharskí Slováci sú väčšinou potomkovia presťahovalcov z 19. storočia a dodržiavajú zmes starobylých slovenských zvykov a pravoslávnych bulharských vplyvov. Na Kvetnú nedeľu (Vrbnica) podobne ako Bulhari, aj Slováci si v tento deň svätili vŕbové prútiky, ktoré si dávali za obrazy v izbách na ochranu domu pred búrkami a bleskami.
Keď v nedeľu ráno zaznejú zvony oznamujúce vzkriesenie, nastáva čas hodovania. Tu sa prejavuje najväčší rozdiel medzi Hornou a Dolnou zemou.
Veľkonočný pondelok na Dolnej zemi má z druhej strany veselý charakter. V minulosti mládenci chodili na vyzdobených konských vozoch s harmonikou a dievčatá vliekli k studniam. Polievači museli dievča poriadne „vynoviť“ vodou, aby neuschlo a za odmenu dostali kraslice.
V bulharskom a rumunskom prostredí sa pod vplyvom pravoslávia vajíčka farbia najmä na červeno. Bulharskí Slováci si žiarlivo strážili svoju polievačku. Bulhari tento zvyk nepoznali, takže slovenské vedrá vody v bulharských dedinách pôsobili ako exotický, ale veselý prvok. Na Veľkonočný pondelok u chorvátskych Slovákov mladí muži polievajú dievčatá vodou a symbolicky ich šibú korbáčmi z vŕbového prútia, aby boli zdravé. Obľúbená hra detí aj dospelých je ťukanie vajíčok, v ktorom vyhráva ten, komu škrupina nepraskne.
Veľká noc na Dolnej zemi tak ostáva živým, pulzujúcim srdcom našej kultúry, ktoré nás každoročne uisťuje o našej jedinečnosti. Ukazuje, že slovenský národ žijúci roztrúsene po Balkáne a Panónskej nížine nestráca svoju tvár.
Napriek rozdielom vo zvykoch a obyčajach podstata zostáva rovnaká. Pre Slováka na Slovensku i na Dolnej zemi je Veľká noc oslavou víťazstva života nad smrťou a časom rodiny a viery. Práve toto vzájomné porovnávanie nás učí, že hoci žijeme v iných štátoch, naše srdce bije v rovnakom slovenskom rytme.