885 – zomrel byzantský teológ, spolutvorca spisovnej podoby staroslovienčiny, vierozvest a veľkomoravský arcibiskup Metod.
1667 –tri štvrtiny obyvateľov Dubrovníka zahynulo v zemetrasení. Väčšia časť mesta bola zničená.
1814 – francúzsky cisár Napoleon I. Bonaparte abdikoval a následne bol vyhnaný do exilu na ostrove Elba.
1824 – narodila sa Anna Jurkovičová, prvá slovenská herečka, manželka Jozefa Miloslava Hurbana, matka Svetozára Hurbana Vajanského. Zomrela roku 1905.
1864 – v Martine položili základný kameň prvej budovy Matice slovenskej.
1875 – nariadením uhorského Ministerstva vnútra zastavili činnosť Matice slovenskej, čo viedlo k neskoršiemu úplnému zrušeniu Matice slovenskej.
1896 – v Aténach boli otvorené prvé novodobé olympijské hry, ktoré sa konali 1 500 rokov po tom, ako ich rímsky cisár Theodosius I. zakázal.
1917 – Spojené štáty vstúpili do prvej svetovej vojny.
1941 – o 6.30 h Nemecko začalo bombardovať Belehrad. Počas troch dní zahynulo zhruba 2 500 ľudí, zbúrané bolo viac ako 100 budov, vrátane aj budovy Národnej knižnice Srbska, ustanovizne, ktorá bola založená v roku 1832.
1946 – narodil sa Ivan Bekjarev, srbský filmový, televízny a divadelný herec (zomrel roku 2020).
1973 – v Belehrade otvorili novú budovu Národnej knižnice Srbska. Stará budova zhorela pri požiari v rovnaký deň v roku 1941 počas nemeckého bombardovania Belehradu.
1992 – Európske spoločenstvo uznalo Bosnu a Hercegovinu ako nezávislý štát na čele s prezidentom Alijom Izetbegovićom. V ten istý deň došlo v Sarajeve ku konfliktom a tento čin ešte viac rozpútal občiansku vojnu.