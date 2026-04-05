Včera a dnes sa na Námestí Dr. Zorana Đinđića v Starej Pazove koná prvý humanitárny blší trh, na ktorom sa už v prvý deň zišli mnohí občania pripravení prejaviť solidaritu a podporu tým, ktorí to najviac potrebujú.
Túto akciu pod heslom Izađi, izloži, pomozi organizujú Združenie Zagrli srcem – Nikola Vulinović, Bumerang bar a miestne náboženské vyučovanie s cieľom vyzbierať pomoc pre tých, ktorí bojujú s vážnymi chorobami: Veljka, Nikolinu, Vasilija a Vanju.
Na prvom tohtoročnom humanitárnom blšom trhu sa zišlo viac ako 30 vystavovateľov, ktorí návštevníkom ponúkli rôzny tovar – od ručných prác, oblečenia, hračiek, kníh, až sladkosti a citronádu. K príjemnej atmosfére prispelo aj slnečné počasie a námestie v sobotu bolo zaplnené rodinami, deťmi a úsmevmi.
Najmenší si užili nafukovacie skákacie hrady a školičku športu, kým dospelí mali možnosť podporiť túto humánnu akciu kúpou produktov. Toto víkendové podujatie, ktoré sa koná od 11. 00 do 18.00 hodiny aj počas sviatkov, spája družbu, predaj a ľudskosť. Organizátori podujatia odkazujú: „Všetko je možné, keď sa ruky spoja! Príďte a buďte spolu súčasťou krásneho príbehu.“