Dni európskeho dedičstva sa oslavujú každý september v celej Európe pod záštitou Európskej komisie a Rady Európy prostredníctvom organizovania podujatí na miestnej a národnej úrovni v súlade s jednotnou témou zvolenou na európskej úrovni. Posolstvom tohtoročných Dní kultúrneho dedičstva 2025 je Architektonické dedičstvo: Okná do minulosti, dvere do budúcnosti.
Ministerstvo kultúry vyzvalo zainteresované strany, aby sa zapojili a navrhli rôzne programy / podujatia, prednášky, stretnutia, festivaly, workshopy, výstavy, panely, virtuálne programy, prezentácie a podobné podujatia určené pre deti a dospelých v rámci podujatia Dni európskeho dedičstva, ktoré sa koná od 23. do 30. septembra 2025.
Celoeurópsky charakter podujatia, ktoré oslavujú všetky signatárske štáty Európskeho dohovoru o kultúre, znamená, že sa každý rok organizujú tisíce podujatí na zvýšenie povedomia o spoločnom európskom dedičstve a neustálej potrebe jeho ochrany s cieľom podporovať inkluzívnosť a povzbudzovať kreativitu a inovácie, uviedlo Ministerstvo kultúry.
Témou Dňa európskeho dedičstva 2025 je Architektonické dedičstvo: okno do minulosti, dvere do budúcnosti a miestne a národné podujatia, ktoré budú súčasťou programu podujatia, by mali zdôrazniť bohatú rozmanitosť a bohatstvo všetkých typov nehnuteľného kultúrneho dedičstva, ktoré nás obklopuje, od historických budov až po objekty súčasnej architektúry.
Z Múzea vojvodinských Slovákov upútali pozornosť verejnosti vyhláškou: „September je mesiac, ktorý je spätý s podujatím Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Témou aktuálneho ročníka 2025 je Architektonické dedičstvo: Okná do minulosti, dvere do budúcnosti. Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré majú pripomenúť hodnotu histórie, architektúry a kultúrnych tradícií.
Architektonické dedičstvo nášho prostredia ponúka jedinečný pohľad na našu spoločnú históriu a kultúrnu identitu. Jeho štýl a krásu môžeme oceniť nielen na pamiatkach historických centier miest, ale aj v uliciach a domoch, v ktorých pracujeme a žijeme každý deň. Preto práve Dni európskeho kultúrneho dedičstva chcú prispievať k zvyšovaniu povedomia o miestnom či regionálnom architektonickom dedičstve, aby informovaná verejnosť sama prispievala k jeho ochrane a zveľaďovaniu.
Zameranie na architektonické dedičstvo v roku 2025 je v súlade s dôležitými výročiami: 50. výročie Európskej charty architektonického dedičstva (1975) a 40. výročie Dohovoru Rady Európy o ochrane architektonického dedičstva (Granadský dohovor, 1985). Tieto spolu s Farským dohovorom z roku 2005 zdôrazňujú, že architektonické dedičstvo je kľúčovou súčasťou spoločnej histórie Európy a identity miestnych komunít. Ochrana a zachovanie tohto dedičstva je nevyhnutná, ale často aj náročná.“