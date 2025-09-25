Obec Kovačica, presnejšie Rada pre kultúru, pôsobiaca pri OK, už niekoľko rokov každoročne udeľuje vyznamenania za činnosť a dosiahnuté úspechy v oblasti kultúry zaslúžilým inštitúciám, ustanovizniam, združeniam občanov, kolektívom, kultúrnym dejateľom či jednotlivcom.
Tohtoročné slávnostné udeľovanie Cien za kultúru za rok 2024 sa uskutoční v piatok 26. septembra o 13.00 hodine v priestoroch Galérie insitného umenia v Kovačici.
Aj v tomto roku vyznamenania sa dostanú do rúk jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám, ktoré svojou prácou a úspechmi obohatili kultúrny život obce a prispeli k jej prezentácii tak doma, ako i v zahraničí.