Prvé jesenné číslo týždenníka je pripravené pre čitateľov. Na titulnej strane sú účastníci medzinárodného projektu Mladí Dolnozemci. Prílohou čísla je Mozaika.
V úvodnej rubrike novín sa medziiným píše o veľkej vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa srbskej jednoty, slobody a štátnej vlajky a tu sú aj riporty zo zasadnutí zhromaždenia AP Vojvodiny a obcí B. Petrovec a Kovačica.
Naše dediny na svojich stranách ponúkajú aj program Kovačického októbra 2025, príspevok o návšteve delegácie Obce Stará Pazova jarmoku v Púchove a o tom, ako Kysáčania prehlbujú družbu s Hontianskymi Nemcami. Uplynulý víkend v Hložanoch bol tradičný ekologický deň. Je tu aj reportáž o vinároch a vinohradníkoch na svahoch Fruškej Hory a píšeme aj o tom, ako v Združení žien v Kovačici pripravovali domáci slivkový lekvár.
Kultúra obsahuje príspevky o 9. ročníku projektu Mladí Dolnozemci v Báčskom Petrovci, o divadelnom predstavení Kikinďanov na PDD v Petrovci, o spolupráci petrovských a novosadských filatelistov, výstave Jána Chlpku v Hložanoch a Dňoch Báča 2025.
V športovej rubrike je zastúpený hlavne futbal a píše sa aj o začiatku kolkárskej sezóny v Kovačici.
V magazínovej prílohe Mozaika sa píše o 200. výročí narodenia Mikuláša Štefana Ferienčíka, pokračuje seriál Drobničky k 280. výročiu Petrovca a tiež seriály Ja som ňi stato a Sto rokov futbalu v Laliti.
Na poslednej strane je mužstvo MOMS Kysáč na Matičnom turnaji v Pivnici.