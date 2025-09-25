Tohtoročný Pančevský filmový festival bol slávnostne otvorený včera v plnej sieni Kultúrneho centra Pančevo a v nasledujúcich dňoch ponúka aktuálne diela skúsených a mladých autorov z oblasti siedmeho umenia. Toto medzinárodné filmové podujatie trvá do 28. septembra a predstaví vyše 40 filmov zaradených do štyroch programových celkov.
V prvý večer bol premietaný film Nestašne devojke v réžii Uršky Đukićovej. Tento slovinský film bol realizovaný v koprodukcii s Talianskom, Srbskom a Chorvátskom a vyvolal veľký záujem festivalového obecenstva.
V hlavnej súťažnej selekcii Svetionici je 8 filmov, ktoré hodnotí festivalová porota v zložení Igor Marković, Vanja Kovačević a Mladen Kovačević.
Selekcia Rani radovi prezentuje filmy mladých autorov, pokým v programe PAFFORAMA sú filmy, ktoré oceňuje festivalové obecenstvo. Programový celok Svetla budućnost venovaný je retrospektíve krátkych filmov režiséra Nikolu Stojanovića.
Na záver festivalu bude projekcia filmu Blum – Gospodari svoje budućnosti v réžii Jasmily Žbanićovej. Ide o dielo, ktoré je bosnianskym kandidátom na nomináciu Ceny Oscar v konkurencii zahraničných filmov.
Vstup na projekcie všetkých filmov v rámci festivalu PAFF je voľný. Festival má aj sprievodné podujatia: tvorivé dielne, rozhovory s autormi, tematické výstavy a hudobné programy.