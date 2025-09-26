1815 – pravoslávny cár Alexander I. (Rusko), katolícky cisár František Jozef I. (Rakúska monarchia) a protestantský kráľ Fridrich Viliam III. (Prusko) podpísali v Paríži protokol o vytvorení Svätej aliancie, ktorá mala slúžiť na udržanie feudálneho usporiadania Európy. K Svätej aliancii pristúpili všetci európski vladári okrem Veľkej Británie a pápeža.
1848 – odohrala sa bitka pri Senici, v ktorej utrpeli slovenskí dobrovoľníci porážku od oddielov gardistov z Bratislavskej župy.
1888 – narodil sa americký básnik, esejista a dramatik Thomas Stearns Eliot, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1948), ktorý veľkú časť svojho života prežil v Anglicku. Je autorom známej básnickej skladby Pustatina či divadelnej hry Vražda v Katedrále. Zomrel roku 1965.
1889 – narodil sa nemecký filozof a vysokoškolský pedagóg Martin Heidegger, najvýznamnejší predstaviteľ existencializmu a zakladateľ fundamentálnej ontológie. Jeho najrozsiahlejším a najvýznamnejším filozofickým dielom je Bytie a čas. Zomrel roku 1976.
1898 – narodil sa americký hudobný skladateľ George Gershwin, ktorému sa veľmi úspešne podarilo spojiť do jedného celku džez a klasickú hudbu. Je autorom známej černošskej opery Porgy a Bess a populárne sú aj skladby Rapsódia v modrom či Američan v Paríži. Zomrel roku 1937.
1918 – Edvard Beneš oznámil v Paríži utvorenie dočasnej čs. vlády. Tvorili ju Tomáš Garrigue Masaryk ako jej predseda, Edvard Beneš ako minister zahraničia a vnútra a Milan Rastislav Štefánik ako minister vojny. Oficiálne bola vyhlásená za dočasnú čs. vládu 14. októbra 1918.
1923 – narodil sa Mija Aleksić, známy srbský filmový a televízny herec.
1945 – narodil sa Bryan Ferry, britský hudobník a spevák (skupina Roxy Music).
1980 – pri bombovom útoku na mníchovskom Oktoberfeste (sviatok piva) prišlo o život 13 ľudí.
1981 – narodila sa Serena Williamsová, americká tenistka.
2019 – zomrel Jacques Chirac, dlhoročný prezident Francúzska. Na čele tejto krajiny bol počas dvoch mandátov, od roku 1995 do roku 2007.