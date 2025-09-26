Divadelná odbočka kultúrno-osvetového spolku Jednota v Hložanoch srdečne pozýva na premiéru divadelného predstavenia Sliepka, ktoré sa uskutoční v sobotu 27. septembra v Dome kultúry v Hložanoch o 19.30.
Predstavenie Sliepka Nikolaja Vladimiroviča Kolyadu preložil a režíroval Juraj Fekete. V predstavení zahrajú Elena Vršková, Tatiana Miškovicová, Jana Stupavská, Daniel Fábry a Juraj Fekete.
Všetky prostriedky získané z predaja lístkov budú odovzdané na podporu liečby 5-ročnej Emy Medveďovej z Kysáča, ktorá bojuje s ťažkou chorobou.
Vstupné je 300 din.