S cieľom získať prostriedky na podporu liečby Emy Medveďovej z Kysáča, ktorá bojuje s ťažkou chorobou, Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina sa rozhodol usporiadať humanitárny predaj langošov. Týmto spôsobom chcú prispieť k humanitárnym aktivitám v bližšom a širšom okolí s cieľom pomôcť rodine tohto dievčaťa.
Predaj sa uskutoční v sobotu 27. septembra na nádvorí Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina, Ulica Kollárova č. 3, v Báčskom Petrovci o 18. hodine.
Všetky získané prostriedky z predaja langošov budú odovzdané rodine Medveďovej.
„Skutočná sila človeka je v ochote pomôcť iným, a preto vás pozývame, aby ste podporili ideu spolkárov a kúpou langoša prispeli k zbierke,“ odkazujú petrovskí spolkári.