Včera vo veľkej obecnej zasadačke v Starej Pazove Nataša Erorová, predsedníčka ZO Stará Pazova, spolu s členmi Obecnej rady pre bezpečnosť v premávke, odovzdali rodičom detí narodených od 1. júla 2024 do 30. júna 2025 bezplatné detské autosedačky.
Na základe verejnej výzvy sa prihlásilo 359 rodičov, ktorí mali nárok na autosedačky. Rodičia sa veľmi pozitívne zmienili o tejto akcii, ktorá výrazne vplýva aj na rodinný rozpočet.
Pred samotným odovzdaním Marina Spasićová z Agentúry pre bezpečnosť cestnej premávky Srbska uskutočnila 20-minútovú prezentáciu o správnom používaní autosedačiek. Cieľom akcie je zvýšiť bezpečnosť tých najmladších občanov, ako najcitlivejších účastníkov cestnej premávky, ale aj podnietiť zodpovedné správanie rodičov pri preprave detí.
„Tento rok je na tieto účely vyčlenených 8 miliónov dinárov. Týmto sa Obec Stará Pazova stará o svojich najmladších spoluobčanoch a o ich bezpečnosť počas jazdy autom. S akciou sme začali v roku 2020 a ňou chceme vplývať i na financie všetkých rodín s malými deťmi, keďže by na kúpu detských autosedačiek museli vyčleniť určitú sumu peňazí,“ povedala Nataša Erorová.
Rodičia zároveň získali praktické rady, ktoré prispejú k väčšej bezpečnosti ich detí v premávke. Táto akcia je súčasťou širšieho programu Agentúry pre bezpečnosť v premávke zameraného na zachovávanie života a zdravia najmladších účastníkov premávky.