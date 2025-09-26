Vďaka podniku Eko park majiteľa Jána Gajdoša z Kulpína bola bezplatne vykonaná dôležitá práca – odstránenie veľkého stromu, ktorý vyrástol na nádvorí kulpínskej škôlky a svojím rastom ohrozoval pobyt detí na dvore.
Strom sa nachádzal na hranici medzi škôlkou a vstupnou bránou do Muzeálneho komplexu v Kulpíne (brána pri budove Miestneho spoločenstva Kulpín a Miestnej kancelárie Kulpín) a ohrozoval taktiež vstupnú bránu. Bol teda nebezpečný nielen pre voľný pohyb škôlkarov po dvore škôlky, ale aj pre občanov vstupujúcich a vystupujúcich touto bránou.
Strom, známy ako kyslý strom alebo nebeský strom, je svojím spôsobom nebezpečný aj pre domácu flóru, pretože toxíny z jeho listov a koreňov ohrozujú rast iných rastlín.