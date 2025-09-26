Po nečakanom zvrate ešte v skupinovej fáze volejbalových majstrovstiev sveta a potom, ako naši dohonili veľké manko z prvého kola a postúpili do osemfinále, začali sme optimisticky uvažovať o záverečných kolách turnaja a o boji o medaily.
Výborný výkon proti Číne, a najmä v rozhodujúcom stretnutí proti Brazílii, však nebol úvodom do takého scenára, lebo Srbsko v osemfinále neuspelo proti Iránu a prehralo výsledkom 3 : 2 na sety.
Následne Česko, náš rival zo skupiny, ktorý nás na otvorení porazil 3 : 0, vo štvrťfinále zdolalo Irán a dostalo sa do semifinále, a teda do boja o medaily. Česi zároveň na majstrovstvách sveta naposledy hrali v roku 2010, a ich návrat na svetový šampionát je skutočne veľmi pozitívny.
Pravdepodobne len málokto očakával, že sa Česi dostanú do semifinále, v ktorom tiež nebudú bez šance. Rivalom v boji o finále im bude Bulharsko – ďalšia reprezentácia, s ktorou sa pred začiatkom podujatia veľmi nepočítalo ako s možným finalistom. Predsa aj Česi aj Bulhari sa do semifinále prebojovali celkom zaslúžene. Česi, ktorí hrali v našej skupine, na začiatku prekonali Srbsko, ako sme už spomenuli. Potom prehrali proti Brazílii, ale v poslednom kole vďaka maximálnemu triumfu proti Číne postúpili do osemfinále. V tejto fáze nemali mnoho ťažkostí s Tuniskom a vo štvrťfinále porazili aj Irán.
Na druhej strane Bulharsko pôsobilo ešte presvedčivejšie a na šampionáte sveta zatiaľ neprehralo ani jeden zápas. V skupine porazili Nemecko, Slovinsko a Čile, v osemfinále Portugalsko a vo štvrťfinále favorizované USA. Práve v tom zápase Bulhari ukázali, že sú veľmi dobrou reprezentáciou a proti Američanom sa dokázali zachrániť a nakoniec zvíťaziť, hoci prehrávali 0 : 2 na sety. Každopádne, aj Česko aj Bulharsko si zaslúžene vybojovali miesto v semifinále.
Nemožno však povedať, že by triumf Srbska nad Iránom nebol zaslúžený. Naši skutočne hrali celkom dobre, viedli 1 : 0 a 2 : 1 na sety, ale očividne v tomto momente nedokázali čeliť nátlaku a nakoniec prehrali v piatom sete.
Dojem je taký, že keď už súpera nezlomili vo štvrtej časti pri výsledku 23 : 22, scenár v poslednom dejstve už iný byť nemohol. Akoby naši ani fyzicky, ale ani mentálne už na Irán nemali…
Škoda, lebo po triumfe nad Brazíliou a obsadenom prvom mieste v skupine a pre výsledky v ostatných skupinách sa zdalo, že žreb v eliminačných kolách nie je taký ťažký a že je semifinále na obzore. Irán je súper, s ktorým sa dá pasovať, potom sa čakalo na pomstu Čechom pre prehru na otvorení turnaja. Nič z toho sa však neudialo a Srbsko majstrovstvá sveta 2025 na Filipínach končí na 10. mieste.
Ani volejbalistom sa v tejto sezóne nepodarilo potešiť športovú verejnosť a zaradili sa na zoznam národných tímov, ktoré v roku 2025 zostali bez medaily. A ten zoznam je, žiaľ, dlhý – hádzanári sa na majstrovstvá sveta ani nekvalifikovali, basketbalistky na šampionáte Európy skončili už v základnej skupine, volejbalistky boli eliminované v osemfinále majstrovstiev sveta, basketbalisti v rovnakom kole kontinentálneho šampionátu, vodní pólisti boli štvrtí v Singapure, basketbalisti 3×3 v Mongolsku boli bronzoví…
V novembri a v decembri na programe budú dámske hádzanárske majstrovstvá sveta, nemali by sme mať ilúziu a od našej selekcie sa neočakáva postup do záverečných kôl. Tak, kde sa potom náš šport nachádza?