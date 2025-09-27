Vo štvrtok 25. septembra v staropazovskej divadelnej sále bola premiéra divadelného predstavenia Luda kuća balkanska. Divadlo vzniklo v koprodukcii Strediska pre kultúru Stará Pazova, Kultúrneho strediska Inđija a podniku Yugoart v Belehrade. Ide o druhé divadelné predstavenie v tejto koprodukcii.
Podľa textu Miroljuba Medovića adaptáciu a réžiu predstavenia mal na starosti Irfan Mensur, ktorý aj hrá v predstavení.
Predstavenie prináša príbeh o nezvyčajnej rodine, ktorej životy sú plné nepredvídateľných situácií, nedorozumení a vtipných konfliktov. Spája tradičný balkánsky humor so súčasnými komickými situáciami, poukazujúc, koľko je niekedy smiešne a niekedy chaotické žiť v rodine plnej rozličných charakterov.
Štvorčlenný herecký tím: Irfan Mensur, Nada Blam, Dragana Mićalovićová a Lana Adžićová sa postarali, aby večer bol vyplnený smiechom, zábavou a dobrým pobavením pre všetkých milovníkov tohto druhu umenia. Predstavenie je komédia a trvá hodinu a 20 minút.