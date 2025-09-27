1825 – začala sa prevádzka na prvej britskej verejnej železnici medzi Darlingtonom a Stocktonom. Parnú lokomotívu skonštruoval George Stephenson, dosahovala rýchlosť 24 km/h.
1840 – uviedli do prevádzky prvú konskú železnicu na území Slovenska na trase Bratislava – Svätý Jur v dĺžke 15,2 kilometra. Východisková stanica sa nachádzala pred hotelom Carlton a cesta trvala jednu hodinu. Projektantom železnice bol Oto František Hieronymi a jej prevádzku zastavili v roku 1872.
1888 – Ministerstvo školstva a cirkevných záležitostí Srbského kráľovstva zriadilo unikátnu sieť meteorologických staníc v Srbskom kráľovstve.
1924 – narodil sa významný český spisovateľ a vydavateľ Josef Škvorecký, ktorý spolu so svojou manželkou Zdenou Salivarovou vytvoril v kanadskom Toronte exilové vydavateľstvo ’68 Publishers. Je autorom mnohých literárnych diel, z ktorých najznámejšie sú Lvíče, Prima sezóna, Příběh inženýra lidských duší, Hříchy pro pátera Knoxe a iné. Zomrel roku 2012.
1938 – vo Veľkej Británii bol na vodu spustený najväčší parník na svete – Queen Elizabeth.
1967 – narodila sa Isidora Žebeljan, významná srbská skladateľka, medzinárodne úspešná autorka divadelnej a filmovej hudby. Zomrela roku 2020.
1970 – jordánsky kráľ Husajn a palestínsky vodca Jásir Arafat podpísali v egyptskej Káhire dohodu o skončení ozbrojeného konfliktu medzi jordánskymi vládnymi jednotkami a palestínskymi utečencami. Počas bojov prišlo o život 3 500 ľudí a ďalších 11 000 utrpelo zranenia.
1972 – narodila sa Gwyneth Paltrow, známa americká herečka.
1977 – do prevádzky uviedli neslávne známu atómovú elektráreň v ukrajinskom Černobyle.
2008 – v Podgorici sa konalo Ustanovujúce zhromaždenie Srbskej národnostnej rady s cieľom zlepšiť postavenie Srbov v Čiernej Hore a zachovať ich identitu.