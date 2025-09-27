Na Novosadskom veľtrhu v rámci Veľtrhu ekológie predstavili nový cyklus programu Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine, ktorý bude vyhlásený v pondelok 29. septembra. Prihlášky sa budú môcť podať do 31. decembra.
Ide o 17. ročník programu, ktorý je určený pre všetky výchovno-vzdelávacie ustanovizne vo Vojvodine.
Zástupkyňa tajomníka a koordinátorka programu Brankica Tabaková vyzvala zástupcov škôl, aby čo najviac hovorili so žiakmi o ochrane životného prostredia a aby sa vo svojom vyučovacom programe usilovali vyčleniť jeden ekologický deň, ktorým by poukázali na všetky aktivity, ktoré realizujú, a na to, nakoľko sú s nimi žiaci oboznámení.
Ako uviedla, tento rok bude obdobie účasti skrátené, takže už začiatkom mája sa pristúpi k udeľovaniu odmien, aby sa realizácia výletov ukončila pred koncom školského roka.
Odmeny majú nemateriálny charakter – jednodňové výlety do chránených oblastí Vojvodiny a seminár pre učiteľov ocenených výchovno-vzdelávacích inštitúcií, ako aj cena Mestskej správy pre ochranu životného prostredia, ktorá zahŕňa zazelenenie školských dvorov.
V tomto programe sa zúčastňuje až päť sekretariátov Pokrajinskej vlády: PS pre urbanizmus a ochranu životného prostredia, PS pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, PS pre energetiku, stavebníctvo a dopravu, PS pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo a PS pre hospodárstvo a cestovný ruch.