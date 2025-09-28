V Slovenskom národnom dome v Starej Pazove sa v piatok konalo prezentovanie novoutvoreného Macedónsko-slovenského biznis klubu (MSBK). Iniciátorkou a zakladateľkou klubu je Olivera Docevská, poradkyňa pre stratégiu a plánovanie a právna expertka. Jej ideu podporili Libuška Lakatošová, riaditeľka Strediska pre kultúru Stará Pazova, a Snežana Vranićová, vyššia daňová poradkyňa v Daňovej správe Stará Pazova.
„Idea o založení Macedónsko-slovenského biznis klubu vznikla celkom spontánne. Sme radi, že sa môžeme spájať nielen prostredníctvom politických dialógov, ale aj cez kultúru a podnikanie. Našou víziou je vytvoriť hospodárstvo, ktoré bude fungovať na základe cirkulárneho a udržateľného rozvoja, teda aj ochrany životného prostredia, s osobitným dôrazom na podnikanie žien. Žena je vždy na okraji, bez ohľadu na počet registrovaných podnikateliek. Medzitým žena sa ťažko presadzuje v hospodárstve a spoločnosti, najmä v menších komunitách, ako sú macedónska a slovenská,“ akcentovala Docevská.
Klub bude svojim členom poskytovať právne a praktické rady, najmä v oblasti zelenej energie, a osobitnú pozornosť bude venovať ženskému podnikaniu. Po symbolickom vyhlásení klubu za otvorený nasledovala panelová diskusia s názvom Budúcnosť je udržateľná: podnikanie v cirkulárnej ekonomike. Podujatia sa zúčastnili najmä podnikateľky z rozličných oblastí podnikania.
Stretnutie bolo príležitosťou na priamy kontakt, výmenu skúseností a začiatok možných konkrétnych podnikateľských rozhovorov a aktivít.