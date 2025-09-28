Ešte jedna významná futbalová súťaž sa v tomto roku práve začala. Ide o podujatie, na ktoré máme pekné spomienky, lebo naša reprezentácia pred desiatimi rokmi na Novom Zélande získala svetový titul. Áno, ide o FIFA Majstrovstvá sveta vo futbale hráčov do 20 rokov, čiže U-20 World Cup.
Turnaj sa hrá každé dva roky od svojho premiérového vydania v roku 1977 v Tunisku, kde niesol názov FIFA Majstrovstvá sveta mládeže. Tento názov sa používal do roku 2005 a od turnaja v roku 2007 nesie podujatie už svoju súčasnú podobu.
Pred nami je 24. ročník turnaja, ktorý sa hrá v Čile od 27. septembra do 19. októbra.
Táto juhoamerická krajina bola zvolená za hostiteľa po zasadnutí Rady FIFA 17. decembra 2023 v Saudskej Arábii. Predpokladá sa, že toto rozhodnutie bolo svojráznou kompenzáciou za to, že krajina stratila právo hostiť Majstrovstvá sveta 2030 seniorských tímov, keďže nebola zaradená do konečného výsledku pre úvodné zápasy, hoci bolo súčasťou spoločnej kandidatúry s Uruguajom, Argentínou a Paraguajom.
Čile bude hostiť turnaj druhýkrát, prvý raz to bolo v roku 1987 a zaujímavo je to, že práve na tom podujatí svoj prvý titul získala niekdajšia Juhoslávia potom, ako vo finále zdolala Západné Nemecko.
Čile sa pridalo ďalším dvom krajinám, ktoré U-20 Majstrovstvá sveta hostili viackrát – sú to Austrália (1981, 1993) a Argentína (2001, 2023).
Turnaj štartoval v sobotu
Na otvorení turnaja v rámci prvého kola skupiny A Japonsko výsledkom 2 : 0 porazilo Egypt a úspešné bolo aj Čile, ktoré výsledkom 2 : 1 prekonalo Nový Zéland gólom v 97. minúte.
V skupine B v prvom kole Ukrajina výsledkom 2 : 1 porazila Južnú Kóreu, zatiaľ čo Paraguaj výsledkom 3 : 2 zdolal Panamu.
Na záverečný turnaj sa aj tentoraz kvalifikovalo celkovo 24 tímov. Čile malo účasť istú ako hostiteľ, zatiaľ čo sa ďalších 23 tímov kvalifikovalo cez šesť kontinentálnych súťaží.
Južná Amerika má piatich predstaviteľov, vrátene hostiteľa, zóna UEFA tiež piatich, Ázia štyroch, rovnako ako Afrika, zóna CONCACAF (Severná a Stredná Amerika a Karibik) takisto štyroch a Oceánia dvoch.
Debutantské vystúpenie bude mať Nová Kaledónia, Maroko sa vracia po dvadsiatich rokoch (posledná účasť bola v roku 2005), kým sa po dvanásťročnej absencii na U-20 šampionát sveta vracajú Austrália, Kuba, Čile, Egypt, Paraguaj a Španielsko.
Zaujímavé je však to, že sa úradujúci šampión Uruguaj neprebojoval na turnaj, keďže skončil piaty na posledných Majstrovstvách Južnej Ameriky U-20. Je tak ôsmy po sebe idúci držiteľ titulu, ktorý sa nekvalifikoval na nasledujúci turnaj.
Z Európy chýba napríklad Izrael, ktorý na poslednom podujatí skončil na 3. mieste.
Znovu chýba aj Srbsko, ktoré sa už po triumfe na Novom Zélande v roku 2015 na majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov nikdy nekvalifikovalo.
FIFA tento turnaj označuje ako turnaj budúcich superhviezd a je to aj pochopiteľné prečo, keďže držiteľmi oficiálneho ocenenia pre najlepšieho hráča turnaja v minulosti boli velikáni ako Diego Maradona, Lionel Messi či Paul Pogba, kým Erling Haaland bol najlepším strelcom na turnaji v roku 2019.
Najúspešnejšia je Argentína so šiestimi titulmi (posedný získala v roku 2007), nasleduje Brazília s piatimi víťazstvami (posledný tiež datuje z relatívne dávneho roku 2011). Portugalsko a Srbsko (Juhoslávia) vyhrali dvakrát a raz šampiónom sveta na U20 FIFA World Cup boli aj Uruguaj, Ghana, Španielsko, Rusko, Nemecko, Anglicko, Francúzsko a Ukrajina.