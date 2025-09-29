Ako nás informoval predseda Šachového klubu Kulpín Rastislav Širka, včera sa v priestoroch tamojšej základnej školy uskutočnilo obecné šachové derby. Kulpínčania si zmerali sily s tímom ŠK Mladosť 2 z Petrovca.
Do zápasu Kulpín vošiel ako favorit, no aj súper z Petrovca je veľmi úspešný klub. Zápas preto nebol jednoduchý, ale napokon sa domácim podarilo zvíťaziť.
Najlepší výkon podali Dušan Šranka, Petar Radosavljev, Ján Zelenák, Dalibor Kreko, Gabriel Melich a Radoslav Kolarski. Konečný výsledok bol: 5,5 : 0,5 v prospech Kulpína. Na regulárnosť zápasu dohliadal rozhodca Rastislav Širka.
Týmto veľkým víťazstvom Kulpínčania končia tohtoročnú sezónu, v ktorej mali štyri víťazstvá, dva nerozhodné zápasy a iba jednu prehru – s prvoumiestnenou Selenčou. Vďaka tomu obsadili druhé miesto na tabuľke.
Okrem spomenutých hráčov boli veľkou oporou aj ďalší členovia klubu: Vasa Gajdobranski, Miroslav Melich, Dušan Vida a ďalší členovia ŠK Kulpín.