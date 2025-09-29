Elektrodistribúcia Srbska oznámila, že používatelia, ktorí si sami odčítajú stav merača, získajú šesťpercentnú zľavu. Platí to od účtu za október, ak ho zaplatia do 20. dňa v mesiaci.
Stav merača je možné nahlásiť od prvého do šiesteho dňa v mesiaci v mobilnej aplikácii ED Srbska, na webovej stránke www.elektrodistribucija.rs, prostredníctvom e-mailu, bezplatného hovoru na číslo 0800 360 300, ako aj priamo na pobočkách Elektrodistribúcie Srbska.
Zdôrazňujú, že výhodu nahlasovania cez aplikáciu rozpoznalo viac ako 500-tisíc používateľov, pretože môžu skontrolovať, čo odoslali. Na jednom zariadení sa môžu uložiť údaje o viacerých meračoch.