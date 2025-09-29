Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová a predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská podpísali dnes zmluvu o financovaní projektu výstavby komunikácií S2 a S7 s infraštruktúrou v Priemyselnej zóne v Báčskom Petrovci.
Podľa slov ministerky Mesarovićovej ide o projekt v hodnote takmer 142 miliónov dinárov s DPH, ktorý bude plne financovaný Ministerstvom hospodárstva. Projekt zahŕňa komunálne vybavenie priemyselnej zóny, vrátane výstavby kanalizačnej a vodovodnej siete, verejného osvetlenia, plynovodu a komunikácií.
„Cieľom je vytvoriť podmienky pre nové investície, otvorenie výrobných prevádzok a vytváranie pracovných miest,“ uviedla okrem iného Mesarovićová.