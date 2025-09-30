Podľa správ z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v období 21. až 27. septembra siedmi žiaci tejto školy – Mário Očovaj, Mia Gedrová, Hana Cechmajstrová, Karolína Horváthová, Nina Mravíková, Jana Vranková a Sára Štrbová pod mentorstvom profesora Jána Eliáša boli frekventantami Školy v prírode v turistickom stredisku Tále pri Brezne.
Ich študijný pobyt zameraný na divadelné, literárne, hudobné dielne a na mediálnu gramotnosť zabezpečila Matica slovenská v spolupráci s Maticou slovenskou v Srbsku. Program absolvovali aj stredoškoláci z Maďarska.
V rámci pobytu mali frekventanti školy v prírode prehliadku Banskej Bystrice a tamojšieho Kreatívneho centra, najvyššieho vrchu Nízkych Tatier – Chopka a Jánošíkových dier pri Terchovej.