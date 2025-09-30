Po letnej prestávke sa v sobotu 27. septembra v staropazovskej divadelnej sále opäť zahralo predstavenie Zem.
Po aprílovej premiére členovia SD VHV, SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova toto dielo autora Vladimíra Hurbana Vladimírova v réžii a úprave textu Alexandra Baka zahrali na viacerých festivaloch a hosťovaniach.
Tentoraz predstavenie bolo zahrané v predvečer premiéry zborníka prác z vlaňajšieho medzinárodného sympózia 140 rokov narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova (4. 8. 1884 – 28. 9. 1950), ktoré sa konalo v nedeľu 28. septembra na starej Hurbanovskej fare v Starej Pazove a pri príležitosti 75. výročia jeho úmrtia.
Pred týmto súborom je aj zahraničný zájazd – v októbri divadelníci odcestujú do Veľkého Krtíša.