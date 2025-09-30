Podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali v programe RTS pripomenul, že od 1. októbra sa platy v zdravotníctve a školstve zvýšia o päť percent, zatiaľ čo minimálna mzda narastie zo 457 na 500 eur.
Zdôraznil, že tieto mimoriadne zvýšenia prichádzajú po tom, ako boli platy v školstve od začiatku roka najprv zvýšené o 11 percent, potom mimoriadne o ďalších päť percent v marci, a očakáva sa aj pravidelné zvýšenie v januári nasledujúceho roka.
Minister zhodnotil, že ide o významný reálny nárast platov v školstve, keďže kumulatívne tieto tri zvýšenia predstavujú 22,4 percenta a priemerná inflácia je tento rok približne štyri percentá.
Konkrétnejšie uviedol, že učitelia s vysokoškolským vzdelaním v základných a stredných školách budú mať plat vyšší ako 106 000 dinárov.
Ohlásil, že od zajtra bude aj mimoriadne zvýšenie platov pre zamestnancov v zdravotníctve o ďalších päť percent, čo znamená, že priemerná mzda zdravotnej sestry bude predstavovať viac ako 90 000 dinárov, zatiaľ čo základný plat lekárov špecialistov bude vyšší ako 170 000 dinárov, bez započítaných príplatkov.
Keď ide o minimálnu mzdu, tá bude od zajtra zvýšená o 9,4 percentá.