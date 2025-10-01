1207 – narodil sa anglický kráľ Henrich III., ktorý po smrti svojho otca Jána, zvaného Ján Bezzemok, nastúpil na trón ako deväťročný, no reálne začal vládnuť až v roku 1234.
1684 – zomrel francúzsky spisovateľ Pierre Corneille, tvorca klasickej francúzskej tragédie. Písal aj veselohry, náboženské básne a divadelné literárno-teoretické spisy.
1754 – narodil sa ruský cisár Pavol I. Petrovič Romanov, dedič Kataríny Veľkej.
1756 – pruská armáda zvíťazila v sedemročnej vojne nad Rakúšanmi v bitke pri Lovosiciach.
1795 – Belgicko, dovtedy pod vládou Habsburgovcov, bolo pripojené k Francúzsku.
1869 – do poštovej prevádzky boli v Rakúsko-Uhorsku uvedené prvé korešpondenčné lístky na svete.
1870 – v bitke pri Sedane vo francúzsko-pruskej vojne bol zajatý francúzsky cisár Napoleon III. a o tri dni neskôr sa Francúzsko opäť stalo republikou. Napoleon III. strávil zvyšok svojho života v exile v Anglicku.
1878 – v Niši bolo otvorené gymnázium. Prvými učiteľmi boli Svetozar Atanacković, Dimitrije Aleksijević a Milan Jevtić. V škole bolo 48 žiakov v 2 triedach. Od septembra 1879 na tej škole pôsobil aj Stevan Sremac, ktorý Niš v tom čase zvečnil vo svojich dielach, a tak v roku 1951 po ňom aj pomenovali gymnázium.
1900 – v priestoroch dnešnej Univerzitnej knižnice v Bratislave otvorili verejnú knižnicu – Mestskú knižnicu v Bratislave.
1904 – začali vychádzať Slovenské robotnícke noviny. Bol to mesačník sociálnych demokratov, ktorý vychádzal do roku 1909.
1924 – program začalo vysielať rádio Belehrad, vtedy ako deviata rozhlasová stanica v Európe. Najskôr sa program vysielal v utorok, štvrtok a sobotu, neskôr každý deň.
1949 – v Pekingu bola vyhlásená Čínska ľudová republika.
2017 – v Katalánsku sa konalo referendum o nezávislosti, kde sa drvivá väčšina voličov vyslovila za nezávislosť regiónu. Referendum, ktoré predtým oficiálny Madrid vyhlásil za nezákonné, však väčšina katalánskych občanov, ktorí majú právo voliť, ignorovala.