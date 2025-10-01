Dnes o 17. hodine sa v Knižnici Štefana Homolu uskutoční literárna beseda so spisovateľmi zo Slovenska.
Petrovskej verejnosti sa predstavia Miroslav Kapusta, Jana Pronská a Katarína Gillerová, ktorí sa veľmi tešia na stretnutia so starými a istotne aj novými priateľmi a na všetky tam plánované aktivity, najmä besedy.
Zajtra, teda vo štvrtok 2. októbra, v rámci Detského týždňa od 9.00 do 10.30 hodiny v Knižnici Štefana Homolu budú aktivity pre deti, keď sa s nimi pobaví potulný rozprávkar Slovien Miroslav zo Slovenskej republiky.