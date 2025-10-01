Svetový deň srdca, ktorý sme si pripomenuli 29. septembra, sa niesol v duchu motta Nezmeškaj ani jeden úder srdca. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti starostlivosti o zdravie srdca.
Tento významný deň si Červený kríž Báčsky Petrovec pripomenul spolu s patronátnou službou Domu zdravia Báčsky Petrovec v Klube penzistov v Báčskom Petrovci, kde 30. septembra organizovali meranie krvného tlaku a hladiny cukru v krvi a zároveň rozdávali užitočné informačné letáky.
Svetový deň srdca vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2000 s cieľom zvýšiť povedomie o kardiovaskulárnych ochoreniach. Tie sú celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí. Zároveň tento deň pripomína význam prevencie a upozorňuje na faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie srdca, ako sú nezdravá strava, fajčenie, nedostatok pohybu či vysoký krvný tlak. Prostredníctvom kampaní, podujatí a edukačných aktivít sa verejnosť vyzýva k tomu, aby prijala zdravý životný štýl a pravidelne sa starala o svoje srdce, aby predišla vážnym ochoreniam.